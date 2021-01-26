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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الصوب الزراعية بالداخلة

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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الصوب الزراعية بالداخلة بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الصوب الزراعية بالداخلة

مصراوي Masrawy

01:53 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مشروع انشاء ١٦ صوبة زراعية بقرية الراشدة، تابعة للجمعية الشرعية ومؤسسة آفاق الخيرية لصالح المستفيدين من خدمات الجمعية من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الزملوط، في بيان اليوم الثلاثاء، تخصيص ١٤ صوبة للشباب المستفيد و٢ لصالح الجمعية الشرعية لزراعتها بالخضروات والفاكهة، وتخصيص عائدها للإنفاق على المستحقين.

ووجه المحافظ بالتوسع في إقامة منافذ بيع منتجات الصوب الزراعية التابعة للوحدة المحلية بالداخلة لتوفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

جاء ذلك خلال تفقده منفذ بيع قرى عزب القصر التابعة للداخلة، يرافقه نبيل حنفي، رئيس المدينة.

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