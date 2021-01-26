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ألمانيا: جرحى بحادث طعن في فرانكفورت.. والشرطة تقبض على المنفذ

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ألمانيا: جرحى بحادث طعن في فرانكفورت.. والشرطة تقبض على المنفذ ألمانيا: جرحى بحادث طعن في فرانكفورت.. والشرطة تقبض على المنفذ

مصراوي Masrawy

01:42 م الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات:
خلفت عملية طعن جرت، الثلاثاء، في مدينة فرانكفورت الألمانية عددا من الجرحى، فيما أعلنت الشرطة إلقاء القبض على منفذ العملية.
ووفق وسائل إعلام ألمانية، هاجم رجل عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت.
وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وأُغلقت الطرق، وأُلقي القبض على الجاني.
وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم. ونُقِلوا إلى المستشفيات القريبة.
من جهته، قالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وجاري البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا، وفق قناة " اليوم" .
ونقلت الشرطة في وقت سابق، عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي.
ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك. وغردت عبر تويتر: "لا يوجد خطر على الجمهور".

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