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"نواجه بتعنت إثيوبي" .. ترفض إطالة أمد مفاوضات سد النهضة

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"نواجه بتعنت إثيوبي" .. مصر ترفض إطالة أمد مفاوضات سد النهضة "نواجه بتعنت إثيوبي" .. ترفض إطالة أمد مفاوضات سد النهضة
"شكري" شدد على عدم القبول بسياسة فرض الأمر الواقع

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، في كلمة أمام البرلمان، على أن لن تقبل أن تنجرف في إطالة أمد مفاوضات سد النهضة، أن مساعي فرض الهيمنة على نهر النيل، أو سياسة فرض الأمر الواقع.

وذكر "شكري" أن "إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة أمر ضروري، ولكن إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية، وتتعنت في ملف سد النهضة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "مصر وقّعت على مسودة الوسيط الأميركي، في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أن مصر تشارك في كافة الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، ولكن تواجه بتعنت.

وقال "شكري": "أعلنها صريحة لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية".

وبين أن مصر تسعى للتفاوض للوصول إلى اتفاق عادل يحمي حقوق مصر والسودان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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