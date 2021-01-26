أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام": التحقيق مع مواقع وصحف نشروا قضايا أساءت للمجتمع والأسرة -
بعد عودتها للعمل.. 16 صورة ترصد مراحل إنشاء نافورة النيل الراقصة -
نقل 17 إطفائيًا للمستشفى بعد مكافحتهم حريق في نيويورك -
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا" -
​"الرعاية الصحية": بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل في بورسعيد -
تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من لقاح كورونا -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليابان تعتذر لشعبها عن فشلها في توفير الرعاية الطبية لمرضى "كورونا"

Print
اليابان تعتذر لشعبها عن فشلها في توفير الرعاية الطبية لمرضى "كورونا" اليابان تعتذر لشعبها عن فشلها في توفير الرعاية الطبية لمرضى "كورونا"
أكثر من 15 ألف مصاب مسجلون في قوائم انتظار شغور سرير بالمستشفيات

اليابان تعتذر لشعبها عن فشلها في توفير الرعاية الطبية لمرضى

اعتذر رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيد، عن فشل في توفير رعاية طبية كافية تحت وطأة جائحة .

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الشرطة أنه منذ مارس الماضي؛ توفي ما يقرب من 200 شخص مصاب بـ"كورونا" خارج نظام الرعاية الصحية.

وقال "سوجا" وفق هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الثلاثاء: هناك قلق عام بشأن ما إذا كان يمكن للجميع تلقي العلاج الطبي اللازم على الفور.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن شعوره بالأسف الشديد بصفته الشخص المسؤول.

وفي سياق متصل، كشف تحقيق لوكالة "كيودو نيوز" اليابانية للأنباء أن 15058 مصاباً بوباءً كورونا كانوا مسجلين بداية يناير في قوائم الانتظار للحصول على سرير في مستشفى أو في مراكز مجهزة لعلاج المصابين.

يحدث ذلك في المناطق الإدارية اليابانية الـ11 المصنفة في حالة طوارئ صحية، في الوقت الذي تجد فيه هياكل الصحة في البلاد نفسها عاجزة عن استيعاب كل المصابين بكورونا المحتاجين للعناية بسبب التفشي المتسارع للوباء، بما في ذلك في العاصمة طوكيو. وفي هذه الأخيرة ارتفع عدد الذين ينتظرون شغور سرير في المستشفيات والهياكل الصحية العامة للعلاج من 1563 شخصاً في 19 ديسمبر الماضي إلى 7539.

وأضاف تحقيق "كيودو نيوز" أن أعداد الموبوئين الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة في مساكنهم؛ بسبب استحالة العناية بهم في المستشفيات والعيادات، في ارتفاع متواصل.

الجهود الحكومية المحلية لرفع القدرات الاستيعابية للهياكل الصحية من أجل الاستجابة للطلب المتزايد على العلاج بقيت دون المستوى حتى الآن، حيث إن عدد الإصابات يفوق بكثير التوقعات. في طوكيو، على سبيل المثال لا الحصر، بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة في 7 يناير 2447 إصابة، فيما لم تتوقع السلطات أكثر من 500.

ويعتقد الخبراء اليابانيون أن سياسة السياحة الداخلية تقف بشكل جوهري وراء الارتفاع القياسي في عدد الإصابات، بعد تسجيل تراجع واضح في منتصف أغسطس الماضي حسب "كيودو نيوز".

عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في اليابان انخفض أمس الاثنين لأول مرة منذ نحو شهر تحت سقف 3 آلاف إصابة، بتسجيل 2764 حالة، فيما بقي لأسابيع يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف إصابة جديدة يومياً.رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لا يشكو امراضا مزمنة ... وفاة ممرض أردني " 32 " عاما بفيروس كورونا

لا يشكو امراضا مزمنة ... وفاة ممرض أردني " 32 " عاما بفيروس كورونا

أحزاب فرنسية تنتقد تأخر الحكومة في فرض تدابير صارمة للحد من تفشي كورونا

أحزاب فرنسية تنتقد تأخر الحكومة في فرض تدابير صارمة للحد من تفشي كورونا

تسجيل 864 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 وفاة في الاردن

تسجيل 864 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 وفاة في الاردن

اللجنة الطبية لكأس العالم لليد: إجراء 260 تحليل "PCR" لفيروس كورونا الجمعة

اللجنة الطبية لكأس العالم لليد: إجراء 260 تحليل "PCR" لفيروس كورونا الجمعة

شبكة عيون الإخبارية