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ياسمين صبري بنفس بليزر هيفاء وهبي.. أيهما أجمل؟

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ياسمين صبري بنفس بليزر هيفاء وهبي.. أيهما أجمل؟ ياسمين صبري بنفس بليزر هيفاء وهبي.. أيهما أجمل؟

مصراوي Masrawy

01:36 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".
ارتدت ياسمين بليزر باللون الأوف وايت، مزود بأزرار من الأمام، مع بنطلون باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وكلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

وسبق أن رأينا نفس الإطلالة على الفنانة هيفاء وهبي في جلسة تصوير لها عام 2016، إذ ظهرت هيفاء بنفس البليزر الأبيض ونسقت معه توب وبنطلون باللون الأبيض وحذاء باللون البيج، مع تصفيفه الشعر المنسدل، واعتمدت مكياجا قويا.

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