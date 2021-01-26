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ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. وسعر حقيبتها خيالي

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ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. وسعر حقيبتها خيالي ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. وسعر حقيبتها خيالي

مصراوي Masrawy

01:35 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتبت-شيماء مرسي

تحرص الفنانة ياسمين صبري على مشاركة جمهورها من وقت لآخر، عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".

وتتميز الفنانة ياسمين صبري بإطلالتها الأنيقة والجذابة والمميزة، التي تنال دائما إعجاب الجمهور.

وارتدت الفنانة ياسمين صبري في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام" بليزر باللون الأوف وايت، مزود بأزرار من الأمام، مع بنطلون باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وكلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

وتعد حقيبة الفنانة ياسمين صبري من ماركة HermesBerkin وهي شركة فرنسية شهيرة للأزياء الفاخرة، ويبلغ سعر الحقيبة ما يقارب 26,703 دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو 420 ألف جنيها.

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