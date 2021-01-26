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رويترز: سماع دوي انفجار في الرياض

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رويترز: سماع دوي انفجار في الرياض رويترز: سماع دوي انفجار في الرياض

مصراوي Masrawy

01:32 م الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات:

أفادت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في العاصمة الرياض.

ولا يُعرف بعد سبب الانفجار.

وبحسب شهادات سكان عبر تويتر، فإن انفجارا هز النوافذ في المدينة في الساعة الواحدة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي).

ولم يصدر بعد أي تعليق من السلطات السعودية على تلك التقارير التي تأتي بعد ثلاثة أيام على تدمير القوات الجوية السعودية قذيفة فوق العاصمة.

والسبت الماضي، ذكرت تقارير إعلامية سعودية أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر "هدفا جويا معاديا" أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

ودأبت جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة صوب الأراضي السعودية.

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