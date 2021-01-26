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تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت بـ "اقتحام الحدود الشرقية" لـ 22 فبراير

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تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت بـ "اقتحام الحدود الشرقية" لـ 22 فبراير تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت بـ "اقتحام الحدود الشرقية" لـ 22 فبراير

مصراوي Masrawy

01:39 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، في اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية آبان ثورة يناير2011، لجلسة 22 فبراير لحضور المتهم من محبسه وللقرار السابق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 16 يونيه 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقًا لمحمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.

وكشفت وقائع القضية، اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على أحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، فضلًا عن تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، منها اقتحام السجون وتهريب من بداخلها.

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