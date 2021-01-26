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مطار القاهرة: سفر ووصول 18 ألف راكب على متن 203 رحلات

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مطار القاهرة: سفر ووصول 18 ألف راكب على متن 203 رحلات مطار القاهرة: سفر ووصول 18 ألف راكب على متن 203 رحلات

مصراوي Masrawy

01:38 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قال بيان صادر عن مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، إن المطار يشهد وصول 101 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكب، كما يغادر المطار 102 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو افريقية، تقل على متنها 11 الف راكب.
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار ستستقبل خلال الـ 24 ساعة 203 رحلات دولية من والى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تحمل حوالي 18 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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