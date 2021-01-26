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رئيس جامعة أسيوط: 19 مصابًا بكورونا يتلقون العلاج بالمستشفى التعليمي

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رئيس جامعة أسيوط: 19 مصابًا بكورونا يتلقون العلاج بالمستشفى التعليمي رئيس جامعة أسيوط: 19 مصابًا بكورونا يتلقون العلاج بالمستشفى التعليمي

مصراوي Masrawy

01:38 م الثلاثاء 26 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، وجود 19 مصابًا بفيروس كورونا يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إنه جرى تخصيص 82 سرير مجاني وخاص بالمستشفى الرئيسي لعلاج مصابي كورونا و6 أسرة بمستشفى الأطفال للمصابين تحت سن 15 عامًا؛ مشيرًا إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد الخاضعين للعلاج بالمستشفى محدود؛ ويجري اتخاذ الاستعدادات اللازمة والمتابعة اليومية بالمستشفى الجامعى.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الحالات الموجودة بالمستشفى الجامعى الرئيسي تتضمن 12 حالة مستقرة، و7 حالات فقط فى العناية المركزة، دون الحاجة لاستخدام أجهزة التنفس الصناعى.

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