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مساحتها 183 فدانًا.. محافظ دمياط تتفقد المنطقة الحرة الجديدة- صور

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مساحتها 183 فدانًا.. محافظ دمياط تتفقد المنطقة الحرة الجديدة- صور مساحتها 183 فدانًا.. محافظ دمياط تتفقد المنطقة الحرة الجديدة- صور

مصراوي Masrawy

01:33 م الثلاثاء 26 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى موقع المنطقة الحرة العامة الجديدة، المقرر تنفيذها على مساحة ١٨٣ فدانًا بكفر البطيخ، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، لاستخدامها كمنطقة حرة جديدة.
وناقشت المحافظ، محاور تنفيذ المشروع الذي يُعد انطلاقة جديدة بقطاع الاستثمار، خاصة مع تمتع المساحة المخصصة بعدد من المقومات الاستثمارية الواعدة والتي يأتي أهمها قربها من ميناء دمياط.
كما بحثت الدكتورة منال عوض، آليات تذليل العقبات وعمل الدراسات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة لتوصيل المرافق للمنطقة بعد رصد أقرب المسارات، لخطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز لربطها بالموقع.
وأكدت محافظ دمياط سرعة الانتهاء من هذه الدراسات، لوضع التصور النهائي للمشروع، والبدء في استغلالها كمنطقة حرة.

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