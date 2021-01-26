أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام": التحقيق مع مواقع وصحف نشروا قضايا أساءت للمجتمع والأسرة -
بعد عودتها للعمل.. 16 صورة ترصد مراحل إنشاء نافورة النيل الراقصة -
نقل 17 إطفائيًا للمستشفى بعد مكافحتهم حريق في نيويورك -
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا" -
​"الرعاية الصحية": بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل في بورسعيد -
تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من لقاح كورونا -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

أبرزها تنفيذ 80 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

Print
أبرزها تنفيذ 80 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة أبرزها تنفيذ 80 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:13 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 174 قطعة سلاح ناري، 220 قضية مخدرات وتنفيذ 80168 حكم قضائي متنوع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مستوى الجمهورية.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين ارتكبوا 7 متنوعة، 24 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 295 دراجة نارية مخالفة، 21657 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية