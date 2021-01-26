أبرزها تنفيذ 80 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 174 قطعة سلاح ناري، 220 قضية مخدرات وتنفيذ 80168 حكم قضائي متنوع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مستوى الجمهورية.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، 24 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 295 دراجة نارية مخالفة، 21657 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية