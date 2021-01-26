حيلة "خبيثة".. حبس متهمين بسرقة سيارات من المواطنين بالنزهة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة بحبس متهمين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما سيارات المواطنين بحيلة "ركن السيارة".

لجأ سايس وآخر، إلى حيلة تمكنهما من سرقة ضحاياهما في منطقة النزهة، عن طريق إيهامهم بركن السيارة في أحد الأماكن للاستيلاء عليها بعد ذلك.

مع زيادة عدد الضحايا توجهوا جميعًا إلى قسم الشرطة وحرروا محاضر بالوقائع، وخلال ساعات قليلة تم ضبطهما، والإرشاد عن السيارات المسروقة.

عرض المتهمان على النيابة التي أمرت بحبسهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.