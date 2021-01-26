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حصول محطة مياه الشروق بالخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

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حصول محطة مياه الشروق بالخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة حصول محطة مياه الشروق بالخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

مصراوي Masrawy

01:23 م الثلاثاء 26 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، حصول محطة الشروق بشمال الخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والمعتمدة دوليًا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم، أن محطة الشروق المرشحة تعمل بطاقة 140 ل/ث، والتي تخدم مناطق الشروق الصناعية والعكرشة وعزبة الأبيض وأبوزعبل ومساكن نسمة، وأن هذه الشهادة يجري منحها من خلال التفتيش على جميع أقسام المحطة للتأكد من أن المحطة مستوفاة ومطابقة لاشتراطات الشهادة، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وتوافر مؤشرات الأداء شهريًا، وكذلك معايير الرقابة، وضبط الجودة والصيانة الدورية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن.
وأضاف مجاهد، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقًا لخطة عمل الشركة، لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

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