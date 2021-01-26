حصول محطة مياه الشروق بالخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

مصراوي Masrawy
01:23 م الثلاثاء 26 يناير 2021
القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، حصول محطة الشروق بشمال الخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والمعتمدة دوليًا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم، أن محطة الشروق المرشحة تعمل بطاقة 140 ل/ث، والتي تخدم مناطق الشروق الصناعية والعكرشة وعزبة الأبيض وأبوزعبل ومساكن نسمة، وأن هذه الشهادة يجري منحها من خلال التفتيش على جميع أقسام المحطة للتأكد من أن المحطة مستوفاة ومطابقة لاشتراطات الشهادة، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وتوافر مؤشرات الأداء شهريًا، وكذلك معايير الرقابة، وضبط الجودة والصيانة الدورية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن.
وأضاف مجاهد، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقًا لخطة عمل الشركة، لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.