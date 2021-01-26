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بالصور.. إعدام 2 طن و750 كيلو منتجات ألبان في الشرقية

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بالصور.. إعدام 2 طن و750 كيلو منتجات ألبان في الشرقية بالصور.. إعدام 2 طن و750 كيلو منتجات ألبان في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:20 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بمدينة القنايات، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش على المصانع والمنشآت الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد مصانع منتجات الألبان، وجرى إعدام طن و250 كيلو جبن وسمن وشرش لبن وملح ومستلزمات تصنيع.

وكذا جرى ضبط طن و500 كيلو سمن، وسحب 4 عينات أغذية وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة.

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