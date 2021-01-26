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"العجلة الدوارة" تحت قبة البرلمان.. تعرف على التفاصيل

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"العجلة الدوارة" تحت قبة البرلمان.. تعرف على التفاصيل "العجلة الدوارة" تحت قبة البرلمان.. تعرف على التفاصيل

مصراوي Masrawy

01:14 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى وزيرى السياحة والأثار والتنمية المحلية بشأن إقامة أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة القاهرة "العجلة الدوارة" بحديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر مربع، بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية كلندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

وبحسب بيان، طالب عصام بضرورة إعادة النظر فيه لاختيار مكان آخر حيث يقترب مكان إقامتها من برج القاهرة بحوالي 200 متر، كما أن العجلة الدوارة ستدور بشكل رأسي ليرى الزائر مشاهد القاهرة وهو نفس الهدف الذي يؤديه برج القاهرة في هذا المكان بشكل أفضل، فضلا عما يتسبب فيه المشروع من اختناق مروري في هذه المنطقة السياحية.

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