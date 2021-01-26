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"إرادة الرياض" يتواصل مع مستفيديه عبر الرسائل الخاصة في تويتر

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سجل ٢٠ ألف استفسار خلال العام 2020 ويعمل على مدار ٢٤ ساعة

أكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني إتاحة خدمة التواصل مع المستفيدين من خدمات مجمع إرادة عبر الرسائل الخاصة في تويتر على مدار ٢٤ ساعة بعد أن تم تفعيل الخدمة بشكل كامل وتطويرها وتجويدها.

وأوضح القحطاني أن الخدمة مخصصة للمرضى والمراجعين وأسرهم فقط، حيث يتم الرد على الاستفسارات والاستعلامات حول الخدمات التي يقدمها المجمع، واستقبال الملاحظات التي تسهم في تحسين جودة العمل.

وبين مدير العلاقات والإعلام الصحي بالمجمع "حمد بن مشخص العتيبي" أن هذه الخدمة تقدم بكل سرية، حيث يراعى خلالها خصوصية المرضى والمراجعين والمعلومات التي يقدمونها، والتعامل معها حسب مقتضيات نظام الصحة النفسية الذي يشدد على عدم إفشاء المعلومات التي تتعلق بهذه الفئة من المرضى.

وأضاف العتيبي أن المجمع يحرص عند تقديم هذه الخدمة على دعم المرضى والمراجعين معنوياً وتشجيعهم وتحفيزهم للاستفادة من خدماته، وقد تم رصد العديد من الحالات التي حضرت للمجمع وتلقي الخدمة وخصوصاً في قسم الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية.

وذكر "العتيبي" أن عدد الردود التي تمت من خلال هذه الخدمة قد وصل إلى 20 ألف استفسار ورسالة بنهاية العام 2020م، كان كثير من أصحابها متردداً في الحصول على خدمات المجمع، وبعد تقديم الإيضاحات اللازمة والتحفيز تقدم أصحابها للحصول على العلاج المناسب لحالتهم.

وأشار إلى أن المجمع خصص مركزاً إعلاميًا إلكترونياً يتضمن الوسائل المعتمدة للتواصل من قبل المستفيدين للوصول إلى الخدمات التي يقدمها المجمع، وشملت هذه الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر – سناب شات – يوتيوب – انستقرام – تيك توك – تيليجرام)، إضافة إلى موقع المجمع الالكتروني، وخدمة الاستشارات الإلكترونية، وأرقام التواصل، وعنوان المجمع على الخريطة.

مجمع إرادة والصحة النفسية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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