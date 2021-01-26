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تفاعلًا مع "سبق".. "محافظ البرك" يوجّه بردم حفرة الصرف الصحي المكشوفة

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تقع بمحاذاة مبنى المحافظة وحديقة عامة وطريق دولي وتنبعث منها روائح كريهة

تفاعلًا مع

وجّه محافظ محافظة البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي صباح اليوم، رئيس بلدية المحافظة، وتفاعلًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير"، بسرعة ردم الحفرة التي أحدثت بطريقة عشوائية وتُركت مكشوفة؛ مما عكّر صفو مرتادي المكان بسبب تلك الروائح الكريهة المنبعثة منها وانتشار البعوض والحشرات.

وكان عدد من مرتادي الحديقة المجاورة لمقر مبنى محافظة البرك غرب عسير، قد شكوا من حفرة كبيرة للصرف الصحي مكشوفة تهدد مرتادي المكان وتنتشر منها الروائح الكريهة.

وقال مواطنون إن الحفرة تتبع لبركس جرى تخصيصه مقرًّا للهلال الأحمر بالمحافظة.

واستغرب الأهالي الوضع القائم بعد خروج المركز من أحد المباني المستأجرة ليخصص له بركس يجاور مبنى المحافظة وإحدى الحدائق، مبدين تخوفهم من سقوط أحد مرتادي الموقع -وخاصة من الأطفال- في تلك الحفرة الممتلئة بمياه الصرف الصحي فضلًا عما تسببت فيه من انتشار للبعوض والحشرات والروائح الكريهة لمرتادي المكان والمركز.

وزادوا أن سيارات الإسعاف تجثم بجوار البركس في العراء وتحت أشعة الشمس دون وجود مظلات؛ مما يُخشى معه فساد بعض الأدوية التي تقدم في الحالات الإسعافية، وطالبوا بسرعة التحرك لمعالجة الوضع بما يضمن سلامة وصحة الجميع.

وفي الوقت الذي تَعَذّر فيه أخذ رأي مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أكد محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي لـ"سبق" مساء أمس أنه سيتم بحث الأمر بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وسلامة وصحة الجميع؛ مشيرًا إلى أن ذلك أنشئ كمقر مؤقت، وهو ما تم بالفعل صباح اليوم.

تفاعلًا مع

تفاعلًا مع

تفاعلًا مع

محافظ محافظة البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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