اعتقال واتهام وصورة.. السجن ينتظر تركيًاً بتهمة "إهانة وزير الداخلية"

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عقوبة تتراوح من سنة وشهرين لسنتين و4 أشهر.. "منشورات تشهيرية"!

يواجه مواطن تركي، السجن لعامين و4 أشهر بتهمة إهانة وزير الداخلية سليمان صويلو، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدرت لائحة الاتهام بحق المشتبه به "إ.ي" الذي أطلق سراحه بعد اعتقاله بتهمة إهانة وزير الداخلية "صويلو" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب تعليقاً مليئاً بالشتائم على صورة لوزير الداخلية مع والدته المريضة.

وطالبت اللائحة بسجن المواطن لمدة تتراوح من سنة وشهرين إلى سنتين و4 أشهر بتهمة "إهانة موظف عمومي بسبب وظيفته".

وبحسب "زمان" التركية، تم إرسال لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية السادسة والثلاثين في باكيركوي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها "صويلو" دعوى قضائية ضد مواطن تركي يتهمه بإهانته، ففي أغسطس 2020، اعتقلت قوات الشرطة التركية، مواطناً يبلغ من العمر 46 عاماً، في مقاطعة بودروم التابعة لمدينة موغلا التركية، بتهمة نشر منشورات تشهيرية بـ"صويلو"، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.