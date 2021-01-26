حيلة "خبيثة" من سايس وزميله لسرقة السيارات.. والأمن يضبطهما

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

لجأ سايس وآخر، إلى حيلة تمكنهما من سرقة ضحاياهما في منطقة النزهة، عن طريق إيهامهم بركن السيارة في أحد الأماكن للاستيلاء عليها بعد ذلك.

مع زيادة عدد الضحايا توجهوا جميعًا إلى قسم شرطة النزهة وحرروا محاضر بالوقائع، وخلال ساعات قليلة تم ضبطهما، والإرشاد عن السيارات المسروقة.

عرض المتهمان على النيابة التي أمرت بحبسهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

"ركنة يا بيه"، حيلة ماكرة لجأ إليها تشكيل عصابي في تنفيذ خطته لسرقة السيارات من أصحابها بعد إيهامهم بأن أحدهما سايس في جراج والآخر مساعده، ليسقط الضحايا في الفخ

وأكد أحد الضحايا أنه حال قيامه بركن سيارته بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين، أقرا بأنهما يعملان كـ"منادي سيارات"، وطلبا منه مفاتيح السيارة لركنها، وعقب خروجه اكتشف قيامهما بسرقتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.