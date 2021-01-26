تغاضوا عن إصدار قرار بإزالة عقار.. إحالة 3 مسؤولين سابقين بحي الهرم للمحاكمة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم واثنين من مهندسي التنظيم بالحي سابقًا للمحاكمة التأديبية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن الإحالة على خلفية عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا تجاه إقامة عقار كائن بمنطقة اللبيني بحي الهرم في محافظة الجيزة، وعدم تحرير محضر لإزالة الأعمال المخالفة بالعقار.

بالإضافة إلى عدم وضع لافتة على العقار بالمخالفات الخاصة به، وعدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن العقار بالمخالفة عن للقانون، ما ترتب عليه عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية المستحقة عن عدم تنفيذ الإزالة.

وأضاف البيان أنه تم إغفال تحديد موعد محدد لتنفيذ قرار الإزالة الصادر بصلب ورقة الإزالة الصادرة، واعتماد ذلك القرار بالمخالفة للقانون والإهمال في المتابعة ما ترتب عليه المخالفات آنفة الذكر.

كما أمر رئيس النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة حيال الجرائم الجنائية المنسوبة لرئيس وحدة تنفيذ بالإدارة العامة للجودة والمراجعة الفنية للشبكات بشركة غاز القاهرة وآخرين من العاملين، وكذلك ملاك الشقق السكنية بالعقار سالف الذكر لتوصيلهم الغاز الطبيعي بالمخالفة للقانون، ولكون العقار مخالف وليس له تراخيص مباني ودون علم الشركة ودون الالتزام بالمعايير الفنية، ودون علم شركة "تاون جاس" والاستيلاء على غاز طبيعي دون وجه حق.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزير التنمية المحلية بشأن ما أورده تقرير الرقابة الإدارية بشأن مخالفات عقار اللبيني المذكور بحي الهرم، والتي تمثلت في إنشاء عقار مكون من دور أرضي و11 دور بعدد 24 شقة، وتوصيل الغاز والكهرباء دون خطابات توصيل مرافق من حي الهرم أو شركة الغاز، وتوصيل المرافق دون المحاسبة على كمية الغاز المستهلكة وتعريضهم حياة السكان في العقارات المجاورة للخطر، نتيجة توصيل الغاز للعقار بمهمات مجهولة المصدر ودون الالتزام بالمواصفات الفنية، ودون علم الشركة ما تسبب في عدم إدراجها بمنطقة عمليات الشركة للتصرف حيالها في حالات الطوارئ.

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 130 لسنة 2020 برئاسة المستشار حلمي العمدة عضو المكتب.

وتسلمت النيابة تقرير الرقابة الإدارية الذي أفاد قيام مالك العقار ببناؤه بالتواطئ مع عدد من المختصين بحي الهرم دون ترخيص ودون تحرير أي محاضر بناء أو إزالة.

وأهابت النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء بدون ترخيص بوسائل الإبلاغ المختلفة.