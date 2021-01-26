بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف العتمانية

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أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية العتمانية بالبداري، للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ وإجراء تجارب التشغيل.

يأتي ذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني لقرى "النواورة والعتمانية ووادى الشيح" والممول من البنك الدولي بتكلفة إجمالية 87 مليون و727 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية العتمانية، واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع لمعدلات التنفيذ والأعمال الجاري تنفيذها، والتي تتمثل في محطة رفع وتجميع لمياه الصرف الصحي ونقلها عن طريق خط طرد "العتمانية – النواورة" إلى محطة رفع النواورة والتي تعمل على تجميع المياه ونقلها بالكامل إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية النواورة.