قافلة طبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية.. صور

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، تدشين القافلة الطبية الثانية والتي نظمتها جمعية الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة.

وانطلقت القافلة إلى مدينة بركة السبع، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على مدار يومين متتالين، وكذا يجري توزيع 200 شنطة حماية شخصية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية وتوقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في تخصصات "أطفال – باطنة –جلدية – عظام".