تحرير 12 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:



شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وكافة القرارات الصادرة في هذا الشأن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



واستهدفت الحملات مناطق بأحياء المدينة وجرى التفتيش على موقف السيارات، وعدد من المنشآت والمطاعم والكافيتريات، للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية.



وجرى تحرير 12 محضرًا بعد رصد مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيهًا.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إغلاق وتشميع 28 منشأة بسبب مخالفة شروط التشغيل ومواعيد الإغلق، فضلاً عن فض 4 أفراح.