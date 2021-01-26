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فلسطين على رأس اهتماماتنا.. وزير الخارجية: حريصون على حل نزاعات المنطقة سلميًّا

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فلسطين على رأس اهتماماتنا.. وزير الخارجية: حريصون على حل نزاعات المنطقة سلميًّا فلسطين على رأس اهتماماتنا.. وزير الخارجية: حريصون على حل نزاعات المنطقة سلميًّا

مصراوي Masrawy

01:07 م الثلاثاء 26 يناير 2021


مصراوي
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن دولة عربية محورية تتحرك من أجل الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة للدفاع عن المصالح والجهود؛ بما يضمن حماية وصون الأمن القومي ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك أثناء إلقاء شكري بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى حرص مصر على حل النزاعات التي تشهدها المنطقة بشكل سلمي.

وأكد وزير الخارجية أن مصر لم تبتعد عن محيطها العربي، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية السلام مع دولة إسرائيل؛ فإن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية الأهم التي تتصدى لها في كل وقت.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية لا تدخر جهدًا من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدًا أن المخاطر تضاعفت وتصاعدت التحديات بما وضع أعباء مضاعفة على الوزارة.

وتابع وزير الخارجية: الوزارة عملت على صقل مهارات أبنائها لتتناسب مع المتطلبات والتحديات، إعلاءً لمصلحة مصر وشعبها وترسيخًا لمكانتها الدولية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور مهم في العلاقات الدولية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالتنسيق مع مجلس النواب.

ولفت شكري إلى أهمية التنسيق بين السلطتَين التنفيذية والتشريعية؛ من أجل مصلحة الوطن، مؤكدًا أن تطورات النظم السياسية أسهمت في التنسيق بين سلطات الدولة دون التعدي على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ليس فقط إعمالًا للدستور وإنما من خلال امتداد جسور التعاون والتنسيق بين كل السلطات.

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