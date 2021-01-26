تشهد تطورًا ملحوظًا.. وزير الخارجية يشيد بالعلاقات المصرية- الروسية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وروسيا مثمرة، مشيرًا إلى أنها تشهد تطورًا ملحوظًا ينعكس في الزيارات المتبادلة بين الطرفَين؛ بين رئيسَي الدولتَين، فضلًا عن الزيارات الوزارية.

وأشار شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى آفاق التعاون مع الجانب الروسي والمضي قدمًا في المفاوضات الثنائية، والتي تأتي في مقدمتها المنطقة الصناعة الروسية في مصر، فضلًا عن محطة الضبعة النووية.

وقال السفير سامح شكري: إن العلاقات المصرية- الروسية لا تقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي فقط؛ بل تمتد لتشمل البعد الثقافي، منوهًا في هذا الصدد بإعلان عام 2021 عامًا للتبادل الإنساني بين القاهرة وموسكو لإثراء البعد الإنساني.