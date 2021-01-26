أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام": التحقيق مع مواقع وصحف نشروا قضايا أساءت للمجتمع والأسرة -
بعد عودتها للعمل.. 16 صورة ترصد مراحل إنشاء نافورة النيل الراقصة -
نقل 17 إطفائيًا للمستشفى بعد مكافحتهم حريق في نيويورك -
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا" -
​"الرعاية الصحية": بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل في بورسعيد -
تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من لقاح كورونا -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية: أمريكا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في بـ22 مليار دولار

Print
وزير الخارجية: أمريكا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في مصر بـ22 مليار دولار وزير الخارجية: أمريكا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في بـ22 مليار دولار

مصراوي Masrawy

01:03 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات مع أمريكا ثابتة وتستند إلى أسس صلبة قائمة على التعاون، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية وتحقيق النصر على الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وفي المجالات كافة.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، معلنًا زيادة حجم التبادل التجاري بين وأمريكا بنسبة 76 % من 2016 إلى 2019.

وأكد شكري أن الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغت 22 مليار دولار، لتحتل أمريكا المرتبة الثالثة في الدول المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أيضًا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة إفريقيا.

ولفت السفير سامح شكري إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا لا تقف عند حزب سياسي، وإنما قائمة على أطر وأسس التعاون المشترك في كل المجالات، مؤكدًا سعي وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة في كل المجالات مع الجانب الأمريكي.

وفي شأن علاقات مصر مع الدول الأوروبية، أكد وزير الخارجية أن مصر عززت علاقاتها مع هذه الدول من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.. وغيرهما، لافتًا إلى أن هذه العلاقات تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية وزيادة تدفق السياحة وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه الدول.

وتابع شكري: نتمتع بعلاقات قوية مع دول أوروبا على أعلى المستويات وتبادل الزيارات بين هذه الدول، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في زيادة التبادل التجاري وتكثيف الاستثمارات في المجالات كافة، لا سيما ملف التطور التكنولوجي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه العلاقات ظهرت جلية في أزمة الرسوم المسيئة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح أول مَن حرص على التواصل من أجل تجاوز الأزمة بالتوافق بشأن مكافحة الإرهاب دون التعدي على المقدسات الدينية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية