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محافظة القاهرة: وفاة 5 من أسرة واحدة في حريق نتج عن ماس كهربائي بعزبة النخل

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محافظة القاهرة: وفاة 5 من أسرة واحدة في حريق نتج عن ماس كهربائي بعزبة النخل محافظة القاهرة: وفاة 5 من أسرة واحدة في حريق نتج عن ماس كهربائي بعزبة النخل

مصراوي Masrawy

01:02 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أكدت محافظة القاهرة أن اللجنة الهندسية المشكلة لفحص العقار رقم 23 شارع عبدالحميد مبدي مدينة الأندلس - عزبة النخل مؤسسة الزكاة بحي المرج- أشارت إلى عدم تأثر العقار بالحريق الذي اندلع بالدور الثاني بإحدى شقق العقار نتيجة ماس كهربائي وأسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بالمرج وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق حيث تبين اندلاع النيران بشقة بالدور الثانى فوق الأرضى لعقار مكون من أرضي + 6 طوابق بسبب ماس كهربائي ونتج عن الحريق 5 حالات وفاة هم أب وأم و3 أبناء وحالة إصابة لطفلة تم نقلها لمستشفي السلام وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي العقار.

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