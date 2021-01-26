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حكومة اليابان تعتذر عن فشلها في توفير رعاية طبية كافية في ظل الجائحة

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حكومة اليابان تعتذر عن فشلها في توفير رعاية طبية كافية في ظل الجائحة حكومة اليابان تعتذر عن فشلها في توفير رعاية طبية كافية في ظل الجائحة

مصراوي Masrawy

12:57 م الثلاثاء 26 يناير 2021

طوكيو - أ ش أ
اعتذر رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيد عن فشل في توفير رعاية طبية كافية تحت وطأة جائحة المستجد؛ وذلك بعد يوم واحد من إعلان الشرطة أنه منذ مارس الماضي توفي ما يقرب من 200 شخص مصاب بفيروس كورونا خارج نظام الرعاية الصحية.
وقال سوجا - بحسب هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء- إن هناك قلقا عاما بشأن ما إذا كان يمكن للجميع تلقي العلاج الطبي اللازم على الفور، معربا عن شعوره بالأسف الشديد بصفته الشخص المسئول.

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