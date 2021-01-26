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شاهد.. تصادم "هايلوكس" و"جيب" يصرع شاباً ويصيب آخرين شرق الليث

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وسط مطالب بمطبات تحد السرعة وأرصفة تمنع انحراف المركبات نحو المحال

شاهد.. تصادم

لقي شاب مصرعه وأُصيب آخرون، بإصابات متوسطة؛ نتيجة حادث تصادم وقع صباح اليوم بطريق مبشع، الذي يربط مراكز شرق الليث بالمحافظة.

وفي التفاصيل، فإن حادث تصادم وقع بين سيارتيْن الأولى من نوع "هايلوكس" والأخرى "جيب FG" بطريق مبشع شرق المحافظة، ما نتج عنه وفاة قائد الهايلوكس على الفور، فيما أُصيب قائد المركبة الأخرى ومرافقه بإصابات متوسطة، وتمّ إخراجهما من قِبل عددٍ من المواطنين والمقيمين الموجودين في موقع الحادث قبل أن تندلع فيها النيران.

وباشرت الحادث دورية الشرطة بمخفر غميقة التابع لشرطة الليث، ومرور الليث، وسيارة الإسعاف، وفرق الاطفاء بالدفاع المدني بالليث.

وجدّد أهالي مراكز شرق الليث، مطالبتهم بسرعة وصول آليات الدفاع المدني إلى مقر مركز الدفاع المدني بجدم، الذي تمّ اعتماده رسمياً وتمّ الانتهاء من إنشائه.

وطالب الأهالي، بلدية غميقة، بتحسين طريق مبشع، وبالتحديد الطريق الذي يمر بالمنطقة التجارية، من خلال وضع مطبات اصطناعية، حيث تشهد هذه المنطقة متكررة أغلبها يكون بسبب السرعة الزائدة في منطقة مليئة بالمحال التجارية التي ينبغي فصلها عن الطريق العام بأرصفة تمنع انحراف المركبات في أثناء وقوع الحوادث المرورية.

حادث تصادم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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