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بقيمة مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 150 طربة حشيش في مطروح

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بقيمة مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 150 طربة حشيش في مطروح بقيمة مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 150 طربة حشيش في مطروح

مصراوي Masrawy

12:44 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة أمنية استهدفت ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديرية أمن مطروح من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتفان محمول) بحوزة (عنصرين إجراميين) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و50ألف جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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