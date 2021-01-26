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مصراوي Masrawy

طهران - (د ب أ):

صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد لدى إيران أي خطط حاليا للتفاوض مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: "فرصة عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة الى الأبد، كما أن هذه الفرصة محدودة أيضا أمام الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق للعودة إلى الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي".

ونفى ربيعي حصول أي اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وقال إن إيران بانتظار المواقف الرسمية لهذه الإدارة بشأن العودة للالتزام بتعهداتها.

وتطرق إلى موعد تقليص نشاطات المفتشين الدوليين في المنشآت النووية الإيرانية، وقال: "طبقا للموعد الذي جاء في قانون مجلس الشورى الإسلامي فإن الخطوة الأولى لتقييد عمل المفتشين في ضوء البروتكول الإضافي تبدأ في العشرين من فبراير".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. كما فرضت عقوبات مشددة على طهران لإجبارها على التفاوض من أجل اتفاق جديد.

وتؤكد إيران أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة الرئيس الجديد جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.