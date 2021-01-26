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البرلمان التونسي يخصص جلسه لمنح الثقة لوزراء التعديل الوزاري

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البرلمان التونسي يخصص جلسه لمنح الثقة لوزراء التعديل الوزاري البرلمان التونسي يخصص جلسه لمنح الثقة لوزراء التعديل الوزاري

مصراوي Masrawy

12:54 م الثلاثاء 26 يناير 2021

تونس - أ ش أ

خصص البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس هشام المشيشي، والذي يشمل 11 حقيبة بحضور 165 نائبا إلى جانب رئيس الحكومة هشام مشيشي والأعضاء المقترحين .

وتنعقد الجلسة - بحسب بيان - حضوريا وطبق الإجراءات العادية لمقتضيات النظام الداخلي للبرلمان التونسي.

ويتم التصويت خلال هذه الجلسة على منح الثقة بصفة منفردة لكل عضو مقترح وكل مهمة وفق ما ينص عليه الفصل 144 من النظام الداخلي .. ويقتضي منح الثقة الحصول على الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات).

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