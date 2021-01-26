احتجاجات تونس: تنديد بـ"السياسة البوليسية" في التعامل مع المتظاهرين

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مصراوي Masrawy

تونس- (بي بي سي):

دعت 28 منظمة غير حكومية في تونس إلى تنظيم مسيرة اليوم الثلاثاء أمام البرلمان للتنديد خصوصاً بـ"السياسة البوليسية" في التعامل مع المحتجين.

يأتي هذا غداة تجدد المواجهات بين الشرطة التونسية ومتظاهرين.

واندلعت الاشتباكات في مدينة سبيطلة وسط البلاد عقب وفاة الشاب، هيكل الراشدي، في المستشفى متأثراً بإصابة قيل إنها لحقت به خلال موجة الاحتجاجات العنيفة الأخيرة التي هزت البلاد، الأسبوع الماضي.

وتشهد تونس منذ أيام موجة من التظاهرات الاجتماعية والمطلبية، بعد مرور 10 سنوات على الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.