أخبار عاجلة

نقل 17 إطفائيًا للمستشفى بعد مكافحتهم حريق في نيويورك -
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا" -
​"الرعاية الصحية": بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل في بورسعيد -
تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من لقاح كورونا -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

احتجاجات تونس: تنديد بـ"السياسة البوليسية" في التعامل مع المتظاهرين

Print
احتجاجات تونس: تنديد بـ"السياسة البوليسية" في التعامل مع المتظاهرين احتجاجات تونس: تنديد بـ"السياسة البوليسية" في التعامل مع المتظاهرين

مصراوي Masrawy

12:42 م الثلاثاء 26 يناير 2021

تونس- (بي بي سي):

دعت 28 منظمة غير حكومية في تونس إلى تنظيم مسيرة اليوم الثلاثاء أمام البرلمان للتنديد خصوصاً بـ"السياسة البوليسية" في التعامل مع المحتجين.

يأتي هذا غداة تجدد المواجهات بين الشرطة التونسية ومتظاهرين.

واندلعت الاشتباكات في مدينة سبيطلة وسط البلاد عقب وفاة الشاب، هيكل الراشدي، في المستشفى متأثراً بإصابة قيل إنها لحقت به خلال موجة الاحتجاجات العنيفة الأخيرة التي هزت البلاد، الأسبوع الماضي.

وتشهد تونس منذ أيام موجة من التظاهرات الاجتماعية والمطلبية، بعد مرور 10 سنوات على الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية