أول تغريدات للقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بالإمارات

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مصراوي Masrawy

وكالات:

نشر إيتان نائيه، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في الإمارات، سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر، معبرا عن مشاهره في هذه اللحظات.

وكتب نائيه بالعربية: "تغمرني مشاعر جياشة مع وصولي للإمارات لافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي. أتقدم بالشكر لجميع المهنئين والمتابعين الجدد من الإمارات. معاً نقيم علاقات وطيدة واسعة الآفاق على فترة زمنية طويلة الأمد..".

وفي تغريدة منفصلة بالإنجليزية، نشر القائم بالأعمال الإسرائيلي مقطع فيديو لاسم الطائرة التي أقلته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تحمل اسم بلدته.

كانت الحكومة الإماراتية، أعلنت في وقت سابق مُصادقتها على إنشاء سفارة في تل أبيب، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين وذلك في أولى اجتماعات مجلس الوزراء الإماراتي في عام 2021، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).