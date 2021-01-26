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مصراوي Masrawy

نيودلهي- (بي بي سي):

استخدمت الشرطة في العاصمة الهندية، دلهي، الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة حاشدة للمزارعين المحتجين على القوانين الزراعية الجديدة في البلاد.

وشاب التظاهرة، التي تعد إحدى كبرى التظاهرات التي شهدتها الهند منذ عقود، حالة من الفوضى والعنف؛ إذ اخترق المزارعون، الذين اعتلى بعضهم الجرارات والجياد، الحواجز التي أقامتها قوات الأمن، في حين رشق بعض المتظاهرين عناصر الشرطة بالحجارة.

وتزامنت التظاهرة، التي شارك فيها عشرات الآلاف من المزارعين، مع الاحتفالات بعيد الجمهورية، وعرض عسكري سنوي يحضره رئيس الوزراء، ناريندا مودي.

وتقول الحكومة إن القوانين الزراعية الجديدة من شأنها أن تحرر قطاع الزراعة وتعود على المزارعين بالنفع، غير أن المزارعين يعارضون سماح القانون الجديد للشركات الخاصة بفتح أسواق زراعية خاصة بها في أي منطقة، وهو ما يرون فيه تمهيدا لسيطرة الشركات الكبرى على الأسواق الزراعية وفرض أسعار منخفضة على الفلاحين.