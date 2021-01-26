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رئيس جهاز السادات: غلق وحدة سكنية و12 بدروماً مخالفاً بالمدينة

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رئيس جهاز السادات: غلق وحدة سكنية و12 بدروماً مخالفاً بالمدينة رئيس جهاز السادات: غلق وحدة سكنية و12 بدروماً مخالفاً بالمدينة

مصراوي Masrawy

12:50 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن الجهاز نفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات، أسفرت عن غلق وحدة سكنية بالمنطقة السكنية الأولى لمخالفة تغيير النشاط باستخدامها مركز أشعة، وكذا غلق 12 بدروماً بالمنطقة السكنية التاسعة بالمدينة، وذلك بالتعاون بين إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز وشرطة التعمير، وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة.

وشدد منيع، في بيان اليوم، على مسئولي الإدارات المختصة بضرورة متابعة سير العمل بمختلف أنحاء المدينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحرير المخالفات لكل من يخرج عن القانون.

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