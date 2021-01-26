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البيئة تبحث مع التنظيم والإدارة تعديل الهيكل التنظيمي لجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات

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البيئة تبحث مع التنظيم والإدارة تعديل الهيكل التنظيمي لجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات البيئة تبحث مع التنظيم والإدارة تعديل الهيكل التنظيمي لجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات

مصراوي Masrawy

12:41 م الثلاثاء 26 يناير 2021


كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأوضحت الوزيرة أن تعديل الهيكل التنظيمي للجهازين يأتي في ضوء إصدار قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذي يعمل على تحديد الأدوار والمسئوليات بوضوح بين كافة الفاعلين في المنظومة بأنواعها المختلفة، حيث تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بدور المخطط والمنظم والمراقب للمنظومة، ومنح التراخيص للعاملين في منظومة المخلفات من أفراد ومؤسسات، بالإضافة إلى توفير الأدلة الإرشادية وتطوير الاستراتيجيات، وتحديد الأسعار وتنظيم السوق.

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أنه عند تعديل هيكل الجهازين سيتم مراعاة ما نص عليه قانون إدارة المخلفات وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث بعض التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

حضر الاجتماع كل من المستشار محمد العابد المستشار القانوني للجهاز ونسرين حبيش رئيس الإدارة المركزية للتنظيم.

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