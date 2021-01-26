وزير الخارجية: إطالة أمد مفاوضات سد النهضة وفرض سياسة الأمر الواقع "شيء مرفوض"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، إن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة هو أمر ضروري؛ ولكن إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية وتتعنت في ملف سد النهضة.

وأشار شكري إلى أن الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة على المجتمع العالمي؛ لدرجة عقد جلسة خاصة بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020، وهذا حدث يحدث لأول مرة في العالم أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي.

وتابع وزير الخارجية: نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونعمل في كل المجالات الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه ونتعاون مع الجميع.

ولفت شكري إلى أن مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي، في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أن مصر تشارك في كل الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي؛ ولكن نواجه بتعنت، ولذلك أعلنها صريحة: لن نقبل المساس بحقوق مصر المائية.