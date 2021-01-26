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تأجيل محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية" لـ 20 فبراير

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تأجيل محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية" لـ 20 فبراير تأجيل محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية" لـ 20 فبراير

مصراوي Masrawy

12:24 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 22 متهمًا، بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية"، لجلسة 20 فبراير المقبل لحصور المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هاني عبد الله "محبوس"، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الـ 19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة "سيارات شرطة".

كما أسندت للمتهمين الأول والثاني تهم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية "بنادق مسدسات، وخرطوش".

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