بإشراف 6 جهات.. إعدام 9 أطنان مخدرات في الإسكندرية-صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أعدمت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 9 أطنان من مخدر التامول، بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة، تحت إشراف 6 جهات رقابية وتنفيذية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: "أمن وسلامة المواطنين هدفنا الأول وسنتصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن".

شارك في عملية إعدام الشحنة إدارة المخلفات الخطرة ووكيل النائب العام، وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة، وممثل من مصلحة الجمارك.