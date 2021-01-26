بإشراف 6 جهات.. إعدام 9 أطنان مخدرات في الإسكندرية-صور

مصراوي Masrawy
12:40 م الثلاثاء 26 يناير 2021
الإسكندرية– محمد عامر:
أعدمت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 9 أطنان من مخدر التامول، بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة، تحت إشراف 6 جهات رقابية وتنفيذية.
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: "أمن وسلامة المواطنين هدفنا الأول وسنتصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن".
شارك في عملية إعدام الشحنة إدارة المخلفات الخطرة ووكيل النائب العام، وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة، وممثل من مصلحة الجمارك.