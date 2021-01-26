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شاهد.. إغلاق 9 منشآت مخالفة وضبط بائع سمك على سيارة غير مهيأة بمكة

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إتلاف ومصادرة أطعمة فاسدة وتطبيق الجزاءات والغرامات ودعوة للإبلاغ

شاهد.. إغلاق 9 منشآت مخالفة وضبط بائع سمك على سيارة غير مهيأة بمكة

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، جولاتها الرقابية على المحال التجارية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري؛ أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 9 منشآت تجارية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك للعمل دون تراخيص وممارسة النشاط بصورة غير نظامية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، ومصادرة 40 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام مراقبو قسم الأسواق بالبلدية، بحملة مكثفة على الباعة الجائلين، أسفرت عن مصادرة 450 كجم من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر، ضبطت بلدية العمرة الفرعية بائعاً جائلاً يقوم ببيع الأسماك في مركبة غير مهيأة للنقل، حيث تم ضبط وإتلاف 80 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك لسوء النقل والحفظ، وجرى إثر ذلك تطبيق الاجراءات النظامية بحق المخالف.

من جهة أُخرى، قامت بلدية العتيبية الفرعية بجولة ميدانية على مواقع الغسيل العشوائي للسيارات بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 77 من الأدوات والبراميل المستخدمة.

وأكّدت البلدية حرصها على مكافحة الظواهر السلبية، والمتابعة المستمرة من قِبل المراقبين الميدانيين لجميع مواقع المخالفين، داعيةً المواطنين والمقيمين كافة إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

شاهد.. إغلاق 9 منشآت مخالفة وضبط بائع سمك على سيارة غير مهيأة بمكة

شاهد.. إغلاق 9 منشآت مخالفة وضبط بائع سمك على سيارة غير مهيأة بمكة

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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