"دافوس".. محادثات سعودية لتوفير لقاح "كورونا" لليمن ودول إفريقية

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"الجدعان": بعض البلدان لن تستطيع الحصول عليه عبر "COVAX"

كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات مع الشركات المصنّعة للقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ وذلك لتوفيرها للدول منخفضة الدخل بما في ذلك اليمن والدول الإفريقية.

ووفقاً لـ"رويترز"، قال "الجدعان"؛ خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الافتراضي في دافوس: "إننا نتفاوض مع كثيرٍ من الشركات المنتجة للقاح لتوفير مزيدٍ من اللقاحات، خاصة للبلدان منخفضة الدخل".

وأشار "الجدعان"؛ إلى أن اليمن وبعض الدول الإفريقية لن تكون قادرة على الحصول على لقاحات كافية من خلال برنامج "COVAX"، وهو آلية الشراء العالمية المجمعة لشراء وتوزيع لقاحات "كوفيد-19".وزير المالية محمد الجدعان