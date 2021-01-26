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دبلوم تجارة.. ضبط عاطل انتحل صفة طبيب تجميل وتغذية ببني سويف

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دبلوم تجارة.. ضبط عاطل انتحل صفة طبيب تجميل وتغذية ببني سويف دبلوم تجارة.. ضبط عاطل انتحل صفة طبيب تجميل وتغذية ببني سويف

مصراوي Masrawy

12:36 م الثلاثاء 26 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، بالتعاون مع مباحث ، شخصين انتحلا صفة طبيب، وتبين إدارتها مركزين للتجميل والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف.

وردت معلومات لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بانتحال شخصين صفة طبيب، وتبين أن أحدهما حاصل على بكالوريوس علوم والثاني دبلوم تجارة، وأنهما يديران مركزين للتجميل والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف، ويوقعان الكشف الطبي على المرضى.

بالعرض على الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، نجحت الحملة بالتعاون مع رجال الشرطة في ضبطهما.

كما جرى ضبط مركز للعلاج الطبيعي بمدينة الواسطى وبداخله أدوية غير مرخصة وإبر صينية، وحررت المحاضر اللازم، للعرض على النيابة.

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