تناولوا حلوى.. تسمم أم وأطفالها الثلاثة في كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيبت أم وأطفالها الثلاثة، اليوم الثلاثاء، بالتسمم إثر تناولهم حلوى، في بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 4 مصابين، من أسرة واحدة، سيدة في العقد الثالث من عمرها، وأطفالها الثلاثة، مصابين بالتسمم عقب تناولهم حلوى، فيما جرى التعامل معهم طبيًا، حتى استقرت حالتهم.

والمصابين الأربعة هم "ن. م. ع" 35 عامًا، وأبنائها، "رحمة. م. ع. ا"، 13 عامًا، و"رحيم. م. ع. ا" 12 عامًا، و"رضا. م. ع. ا" 16 عامًا.