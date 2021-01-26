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لعدم سداد المستحقات.. إلغاء تخصيص نفق محطة الرمل لـ "المجمعات الاستهلاكية"

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لعدم سداد المستحقات.. إلغاء تخصيص نفق محطة الرمل لـ "المجمعات الاستهلاكية" لعدم سداد المستحقات.. إلغاء تخصيص نفق محطة الرمل لـ "المجمعات الاستهلاكية"

مصراوي Masrawy

12:17 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

قرر المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، إلغاء تخصيص نفق محطة الرمل لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، عقب انتهاء فترة التعاقد لحين تحصيل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمحافظة.

وتسعى محافظة الإسكندرية لطرح نفق محطة الرمل في مزايدة لإقامة مشروع استثماري يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمكان، وتعظيما لموارد المحافظة المادية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن النفق يقع على مسطح إجمالي 700 متر بموقع متميز بمنطقة محطة الرمل والتي تعتبر من أقدم وأعرق المناطق و الإسكندرية.

وأشار إلى أن النفق به أقدم سلالم كهربائية متحركة في الإسكندرية، والتي كانت أعجوبة في بداية إنشائه، لافتا إلى أنه يمكن استغلال النفق بعد تطويره لإقامة مشروع استثماري يخدم أهالي الإسكندرية والسائحين.

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