لعدم سداد المستحقات.. إلغاء تخصيص نفق محطة الرمل لـ "المجمعات الاستهلاكية"

مصراوي Masrawy
12:17 م الثلاثاء 26 يناير 2021
الإسكندرية- محمد عامر:
قرر المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، إلغاء تخصيص نفق محطة الرمل لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، عقب انتهاء فترة التعاقد لحين تحصيل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمحافظة.
وتسعى محافظة الإسكندرية لطرح نفق محطة الرمل في مزايدة لإقامة مشروع استثماري يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمكان، وتعظيما لموارد المحافظة المادية.
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن النفق يقع على مسطح إجمالي 700 متر بموقع متميز بمنطقة محطة الرمل والتي تعتبر من أقدم وأعرق المناطق و الإسكندرية.
وأشار إلى أن النفق به أقدم سلالم كهربائية متحركة في الإسكندرية، والتي كانت أعجوبة في بداية إنشائه، لافتا إلى أنه يمكن استغلال النفق بعد تطويره لإقامة مشروع استثماري يخدم أهالي الإسكندرية والسائحين.