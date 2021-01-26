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وزير الخارجية: نعمل على إعلاء مصلحة وشعبها وترسيخ مكانتها الدولية

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وزير الخارجية: نعمل على إعلاء مصلحة مصر وشعبها وترسيخ مكانتها الدولية وزير الخارجية: نعمل على إعلاء مصلحة وشعبها وترسيخ مكانتها الدولية

مصراوي Masrawy

12:10 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، يسعدني أن أكون أمام البرلمان العريق الذي يعد من أعرق المجالس النيابية في التاريخ.

ووجه شكري، خلال حديثه في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، التهنئة إلى النواب على ثقة الشعب التي تعبر عن آماله وطموحاته، مشيدًا بتمثيل المرأة والشباب بالبرلمان، ما يثبت أن المجتمع يولي الاهتمام بهذه الفئات، مضيفًا: "تحية إعزاز وتقدير لشباب وسيداتها".

ولفت وزير الخارجية إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والسلطات، مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، ومد جسور التعاون، مشيرًا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحى لها دورها في التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية.

وتابع وزير الخارجية بأن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات، وهذا ألقى على عاتقها مسؤولية متضاعفة وأكثر جسامة، وبما يتناسب مع متطلبات عالم اليوم، معقبًا: "تستخدم أدواتها لإعلاء مصلحة مصر وشعبها، وترسيخًا لمكانة مصر الدولية".

وقال شكري إن الدبلوماسية الشعبية تعمل وزارة الخارجية على دعمها من أجل المصلحة العامة المصرية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية عريقة ومؤسسة الخارجية المصرية مؤسسة وطنية لرفعة مكانة مصر والدفاع عن مصالحها العليا، وهناك مسؤولية مضاعفة على الدبلوماسية المصرية.

ونوه شكري بأن الدبلوماسية المصرية تتناسب مع متطالبات العصر، ولذلك نهتم بعنصر التدريب البشري لرجال الدبلوماسية المصرية؛ خصوصًا أن موقع مصر الجغرافي يحتم على الجميع أن يعمل بكل جهد إنفاذًا لسياسة رشيدة صاغتها القيادة السياسية الرشيدة، وبتوازن كبير لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

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