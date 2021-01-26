هيكل يرد على الوطنية للصحافة بصورة خطاب بيانات المديونيات

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه قام بتسليم لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب خطابا يتضمن بيانات المديونية الفعلية للهيئة الوطنية للصحافة.

أوضح "هيكل"، بحسب بيان، أن الخطاب جاء فيه أن البيان الذى صدر عن الهيئة الوطنية منذ أيام يكذب ما قيل فى بيان الوزير أمام البرلمان، فهو تجاهل مديونيات الهيئة لدى الضرائب ولدى التأمينات والتي تبلغ نحو ١٩ مليار جنيه، بخلاف التسهيلات البنكية التى أقرتها الهيئة في بيانها، والبالغة نحو ٦ مليارات جنيه (بدون الفوائد).

وتساءل "هيكل" أمام اللجنة عن أسباب عدم إقرار المديونية الحقيقية الثابتة فى البيانات الحكومية، وقال إن حل أي مشكلة يبدأ بتحديدها بدقة، فإذا كانت المديونية ثابتة بأوراق رسمية ويصدر تكذيب بشأنها، فكيف يمكن حل المشكلة؟

كما استشهد الوزير فى بيانه أمام اللجنة بتصريحات كرم جبر في أكتوبر 2017، حينما كان رئيسا للهيئة، وأقر فيها بأن المديونية 19 مليار جنيه.

وأبدى "هيكل" رغبته الأكيدة فى التعاون مع الهيئة للبحث عن حلول لهذه المشكلة بشرط توحيد الأرقام وعدم إخفائها.