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إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ 100 مليون

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إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ 100 مليون إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ 100 مليون
إجمالي عدد المتعافين من المرض يتخطى 55 مليوناً

إصابات

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم تجاوز 100 مليون، حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي عدد المتعافين تجاوز 55 مليوناً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و139 ألف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب إفريقيا وإيران.

كما تتصدّر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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