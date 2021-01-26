صانعو "صوفيا" يخططون لإنتاج آلاف الروبوتات بحلول نهاية 2021

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لتوفير الرفقة لمن يعانون من العزلة الاجتماعية وسط جائحة "كورونا"

تُعد صوفيا (Sophia) واحدة من أشهر الروبوتات حول العالم؛ حيث تتمتع بوجه نابض بالحياة وروح دعابة غير عادية.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت شركة Hanson Robotics ومقرها هونغ كونغ، وصانعة "صوفيا": إن هناك خططًا طموحة لإنتاج آلاف الروبوتات على نطاق واسع بحلول نهاية العام 2021، لاستخدامها في قطاعات متعددة.

وأوضحت أنها ستكثّف إنتاج أربعة نماذج من الروبوتات الخاصة بها؛ بما في ذلك "صوفيا" وروبوتها الجديد "غريس" (Grace)، الذي سيباع للاستخدام في قطاع الرعاية الصحية.

وأعربت الشركة عن أملها في أن توفر روبوتاتها رفقةً لأولئك الذين يعانون من العزلة الاجتماعية وسط جائحة "كورونا".

وقال ديفيد هانسون، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: روبوتات "صوفيا وهانسون" فريدة من نوعها؛ لكونها شبيهة بالإنسان، ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا خلال هذه الأوقات التي يكون فيها الناس منعزلين اجتماعيًّا بشكل كبير.

وأضاف: الحلول الروبوتية للوباء لا تقتصر على الرعاية الصحية؛ ولكنها يمكن أن تساعد العملاء في صناعات مثل البيع بالتجزئة وشركات الطيران، وهي نتيجة من شأنها تحسين النتيجة النهائية لشركته؛ ولكنها تعرض القوى العاملة العالمية المضطربة بالفعل، للخطر، والتي تَعرضت لضربات غير مسبوقة في عام 2020.

وأردف: سيحتاج عالم كوفيد-19 إلى المزيد من الأتمتة للحفاظ على سلامة الناس، ونحن نهدف إلى بيع "آلاف" الروبوتات في عام 2021، كبيرة وصغيرة.

من ناحيته، يعتقد بروفيسور الروبوتات الاجتماعية يوهان هورن، الذي عَمِلَ مع "صوفيا" في الماضي، أن الوباء قد يدفع انتشار صناعة الروبوتات بشكل أسرع من الاقتصاد العادي.

وأشار "هورن"، من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية: يمكنني أن أستنتج أن الوباء سيساعدنا بالفعل في الحصول على الروبوتات في وقت مبكر في السوق؛ لأن الناس يبدؤون في إدراك أنه لا توجد طريقة أخرى.

وقد استُخدمت الروبوتات أثناء الوباء؛ حيث وجدت السلطات أنها مفيدة بشكل خاص لفرض تدابير فيروس "كورونا".

وقد تم نشر الروبوت Spot Robot من Boston Dynamics بداية الوباء لفرض الالتزام بالمسافة الاجتماعية في الأماكن العامة في سنغافورة. واستخدمت الشرطة الإيطالية طائرات دون طيار لفرض قواعد الإغلاق.

وتم استخدام Pepper robot من SoftBank Robotics لتنبيه السلطات عندما لا يرتدي الأشخاص الأقنعة، وأنشأت CloudMinds مستشفى ميدانيًّا يديره الروبوت خلال ذروة أزمة "كوفيد-19" في ووهان، الصين.